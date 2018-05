Llarena no aclareix a Alemanya la malversació contra Puigdemont

El jutge del Tribunal Suprem no va poder acreditar completament les proves de malversació per les quals vol aconseguir l'extradició de Carles Puigdemont a l'Estat, en un informe que va remetre al Tribunal de Schleswig-Holstein.

En un informe de nou pàgines remès el passat 23 d'abril, el jutge instructor del Suprem assenyala que no pot informar la justícia alemanya «d'una manera definitiva» ja que aleshores no disposava de la informació que va requerir al Ministeri d'Hisenda després que el ministre Cristóbal Montoro afirmés en una entrevista a El Mundo que en el referèndum i la seva preparació no es van preparar amb diners públics.

Llarena també explica com va demanar aquesta informació –finalment remesa a principis de maig- amb la «major brevetat».

El jutge també constata com després de l'entrevista a Montoro diversos dels polítics empresonats van negar l'existència d'un delicte de malversació i van esgrimir les declaracions del ministre per reforçar la seva innocència.

En tot cas, però, Llarena deixa clar que «mentre la incompatibilitat no s'evidenciï» entre les afirmacions del ministre i el que assegurava el titular d'Hisenda «aquest instructor reconeix la força dels indicis en les què s'assenta el processament per un delicte de malversació de fons públics».

En el document, el magistrat del Suprem fa un repàs –a partir de la informació aportada per la Guàrdia Civil- dels «indicis» sobre els quals considera que es van destinar diners públics a l'1-O, a les seves campanyes de promoció i als suposats pagaments a Unipost per trametre un total de 56.196 unitats i més de cinc milions de targetes censals. Des de principis de maig, el jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena ja té sobre la seva taula l'informe del Ministeri d'Hisenda sobre el control financer de la Generalitat.



Recurs de Cs

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) va decidir, per unanimitat, admetre a tràmit el recurs d'empara presentat per diputats de Ciutadans contra els Acords de la Mesa del Parlament dels dies 3 i 24 d'abril del 2018, en els quals s'admeten la delegació de vot dels diputats Carles Puigdemont i Antoni Comín, respectivament.

No obstant això, el tribunal de garanties «no aprecia la urgència excepcional» al·legada pel partit taronja per adoptar la mesura «cautelaríssima» de suspendre aquests acords mentre es resol sobre el fons. Sí que accepta no obstant això estudiar la possibilitat de fer-ho més endavant, per la qual cosa obre peça separada de suspensió i concedeix un termini de tres dies al Ministeri Fiscal i al recurrent perquè efectuïn al·legacions sobre aquest tema.

En el seu recurs, Ciutadans defensava que els acords de la Mesa que permet el vot delegat dels investigats per rebel·lió que van fugir de la Justícia són contraris al Reglament del Parlament i «incomplidors de les taxatives determinacions del Tribunal Constitucional».

El Ple del Tribunal Constitucional va admetre ahir dos recursos d'empara presentats per l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i actual diputat de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, i un altre de l'exvicepresident del govern català Oriol Junqueras, contra la decisió del Tribunal Suprem de mantenir-los a la presó per la seva implicació en el procés sobiranista.



Montoro insisteix

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va insistir durant la sessió de control al Senat que el Govern ha pogut falsejar factures per pagar l'1-O i ha dit que el Govern espanyol ja ho està perseguint.