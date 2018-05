Puigdemont podria ser inhabilitat per no declarar béns a Hisenda

L'expresident de Catalunya Carles Puigdemont podria ser inhabilitat per exercir càrrec públic durant quatre anys per no declarar els seus béns al Ministeri d'Hisenda, que està a punt de culminar tots els tràmits per obrir-li un expedient sancionador per falta "molt greu".

Fonts del ministeri que dirigeix Cristóbal Montoro han confirmat avui a Efe la pròxima obertura de l'expedient, d'acord a la Llei de Règim d'Incompatibilitats d'Alts Càrrecs al Servei de la Generalitat de Catalunya.

Segons aquesta norma, els alts càrrecs de les institucions catalanes estan obligats a presentar, al costat de la declaració d'activitats, la declaració patrimonial i d'interessos en un termini de tres mesos a comptar des de la presa de possessió.

Puigdemont, han assegurat les mateixes fonts, ha esgotat ja el límit dels tres mesos per lliurar la documentació que ha d'incloure, com a mínim, tots els seus béns, drets i obligacions patrimonials, els valors o actius financers negociables, les participacions societàries i l'objecte social de les societats participades i el de totes en les quals tingui interessos.

També hauria d'haver lliurat l'última declaració tributària de l'impost sobre les persones físiques.

Cap d'aquests documents ha estat lliurat per l'expresident català, que va recollir a Bèlgica, a on va fugir a final d'octubre, l'última notificació enviada per Hisenda requerint-li la seva entrega en quinze dies, un període ja sobrepassat sense resposta.

El Ministeri d'Hisenda ha decidit, per tant, obrir-li un expedient sancionador per infracció de caràcter molt greu i dimecres passat va demanar a la Generalitat que en cinc dies nomenés un instructor per fer-se càrrec del procés.

Atès que el Govern central té assumides les competències catalanes en aplicació de l'article 155 de la Constitució, serà el Consell de Ministres l'encarregat de nomenar l'instructor de l'expedient sancionador contra Puigdemont, cosa que farà previsiblement en la seva reunió de la setmana que ve.