Cs tornaria a guanyar però els independentistes retenen la majoria absoluta

Cs guanyaria les eleccions amb entre 33 i 34 diputats si se celebressin ara, però l'independentisme aconseguiria mantenir la majoria absoluta en el Parlament amb entre 70 i 75 diputats, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat que va presentat ahir el seu director, Jordi Argelaguet.

El sondeig indica que JxCat retrocediria a entre 30 i 32 diputats, ERC se situaria entre els 29-32 escons, el PSC aconseguiria entre 13 i 15, els comuns pujarien fins als 11, la CUP també experimentaria un creixement fins als 11 i el PP es quedaria entre els 3 i 4 diputats. Es tracta d'una enquesta feta a 1.500 catalans, amb un marge d'error de +-2,53% i elaborada entre el 7 i el 27 d'abril, és a dir, en plenes negociacions entre independentistes per desbloquejar la legislatura a Catalunya i investir un president.

Així, el sondeig augura que unes noves eleccions no modificarien el panorama polític actual de manera substancial: ara mateix Cs ja és el primer partit amb 34 escons, i la majoria independentista se situa en els 70 escons: els 34 de JxCat, els 32 d'ERC i els 4 de la CUP. El PSC té 17 diputats i sofriria «un cert desgast», va apuntar Argelaguet, mentre que el PP es mantindria en els seus pitjors registres recents, i els comuns i la CUP serien els principals beneficiats davant uns nous comicis: els comuns passarien de 8 a 11 i la CUP de 4 a 11.

Per a la majoria independentista sí que hi hauria un canvi rellevant: el creixement de la CUP donaria als anticapitalistes una major incidència en la majoria que formen amb JxCat i ERC i, per exemple, la seva abstenció no valdria per a la investidura d'un president com si val ara.



Fidelitat de vot

L'enquesta mesura la fidelitat de vot que tenen tots els partits i llança que el PP té problemes per retenir els seus votants: un 20,4% de la ciutadania que diu que va votar els populars en les últimes catalanes ara apostaria per Cs.

També detecta problemes de fidelitat de vot en JxCat, ja que un 9,3% dels seus votants diuen que ara votarien a ERC i un 7,1 a la CUP; ERC tindria fugides cap a la CUP d'un 6,2% dels seus electors i del 5,2% a JxCat; i el PSC veuria com un 6,4% dels seus votants apostaria ara pels comuns.

El sondeig també estima que en unes noves eleccions catalanes hi hauria un 68% de participació, lluny del rècord del 80% dels últims comicis al Parlament, al desembre de 2017.



Intenció directa

Argelaguet va apuntar que el sondeig dona a ERC un 19,8% en «intenció directa de vot», però quan això es transforma en «estimació de vot», aquesta xifra es queda en el 20,5%; en el cas de Cs, la diferència és encara més gran: en intenció directa té un 10,7% i en estimació un 24,5%.

El procés pel qual es tradueix la intenció directa amb l'estimació es coneix com «la cuina» de l'enquesta, i es deu fonamentalment al fet que cal ponderar les dades perquè no tots els partits tenen el mateix nivell d'implantació territorial i la llei electoral beneficia uns partits i perjudica uns altres, va explicar Argelaguet.



Repunt de la independència

Un 48% de catalans veu bé que Catalunya es converteixi en un Estat, mentre que un 43,7% ho rebutja, un 5,7% no ho sap i un 2,6 no contesta. Respecte a una enquesta del CEO al gener d'aquest any, els canvis són substancials: un 40,8% de catalans volia llavors la independència, un 53,9% la rebutjava, un 3% no ho sabia i un 2,3 no contestava.

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, és el polític més ben valorat pels catalans, seguit del número dos de JxCat, Jordi Sánchez, tots dos a la presó, segons l'últim sondeig del Centre d'Estudis d'Opinió, que ubica no obstant això a la part baixa la guanyadora de les catalanes del 21D, Inés Arrimadas (Ciutadans), amb només un 2,6. Respecte al grau de coneixement dels dirigents polítics catalans, Puigdemont és el més conegut amb un 99,0%, seguit d'Oriol Junqueras, amb un 95,5% i d'Arrimadas, amb un 89,5%.