Domènech veu el govern «caducat abans de néixer»

El president del grup de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha afirmat que el govern del candidat Quim Torra "està caducat abans de néixer" per la "provisionalitat" de la legislatura. En el marc de la seva intervenció en el debat d'investidura, Domènech ha fet referència a l'entrevista de Carles Puigdemont al diari 'La Stampa' en què ha assegurat que a partir del 27 d'octubre Torra podria convocar noves eleccions si "continua la persecució". Domènech ha reclamat a Torra que abandoni el "legitimisme, el Puigdemontisme i el simbolisme" per començar a construir. Respecte als polèmics tuits pels quals Torra ha demanat disculpes, el líder dels comuns ha preguntat al candidat què pensa dels espanyols per així saber què pensa de Catalunya. "Si hagués fet aquests tuits no m'hagués presentat mai a la presidència de la Generalitat. A mi no m'han hagut d'esborrar mai tuits", ha reblat.