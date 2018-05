Puigdemont apunta a eleccions a l'octubre

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va assegurar ahir que el candidat a encapçalar el Govern de Catalunya, Quim ­Torra, convocarà noves eleccions a partir del 27 d'octubre «si el Govern espanyol continua la persecució». «A partir del 27 d'octubre (Torra) podrà convocar noves eleccions, si el Govern espanyol continua amb la persecució es podran dissoldre les cambres», va dir Puigdemont en una entrevista publicada ahir pel diari italià La Stampa. Puigdemont, que està en llibertat sense fiança a Berlín pendent d'una petició d'extradició de la Justícia espanyola, va confessar al diari italià que el seu error més gran va ser no declarar la independència després del referèndum inconstitucional de l'1 d'octubre. L'expresident català afirma que es va fiar «de l'Estat espanyol després del referèndum» i va decidir no declarar la independència de Catalunya en el seu missatge del 10 d'octubre perquè li «van arribar missatges que el president del Govern, Mariano Rajoy, «volia dialogar». Puigdemont critica també la UE perquè «ara ha de fer que es respectin els drets fonamentals i no ho fa», i lamenta que cridi l'atenció a països com Polònia i Hongria «que han superat alguns límits» i no a Espanya, on «hi ha gent a la presó per les seves idees».

«A Espanya els drets fonamentals no són garantits, ni la llibertat d'expressió», opina. Per això, subratlla que està disposat «a tirar endavant una campanya ­d'internacionalització del cas català, que és un assumpte europeu».