Rajoy rebutja una Generalitat «inviable» i manté la decisió d'allargar el 155

El cap del Govern, Mariano Rajoy, va rebutjar ahir que Catalunya pugui comptar amb un Govern «inviable» i va confiar per contra que aviat n'hi hagi un que respecti la llei i estigui disposat a dialogar «seriosament».

Rajoy va defensar la necessitat d'un Govern legal en la seva intervenció a l'Assemblea del Cercle d'Empresaris de Galícia després que durant el cap de setmana el Govern anunciés que estudiarà la viabilitat d'alguns consellers que ha proposat Quim Torra a causa del fet que quatre d'ells es troben a la presó o fora d'Espanya.

Mentrestant, el Govern no publicarà el nomenament dels consellers i, per tant, l'aplicació del 155 seguirà en vigor. De moment, només va publicar l'estructura de Govern però no el nom dels consellers. No es va referir explícitament el cap de l'Executiu a aquesta decisió, que, segons fonts del Govern, està en espera de comptar amb els informes dels serveis jurídics per determinar si és legal o no nomenar aquests consellers.

Però sí que va llançar l'advertència que Catalunya no pot tenir un Govern «inviable», sinó un de viable, que compleixi la llei i que sigui capaç de dialogar «seriosament». «Tots estem sotmesos a l'imperi de la llei», va recalcar el cap de l'Executiu, qui ha precisat a continuació que dialogar no consisteix a dir que es farà, sinó que requereix voluntat i compassar aquestes afirmacions als fets.

«Normalitat institucional»

«Catalunya ha de recuperar la normalitat institucional, econòmica i social», va reiterar abans d'assegurar que el seu Govern farà tot el que estigui a les seves mans perquè això sigui possible a la vegada que espera que els altres compleixin la seva obligació.

L'economia va ser l'eix central del seu discurs davant els empresaris gallecs, un acte en el qual va estar acompanyat per, entre d'altres, el president de la Xunta. Alberto Níñez Feijóo; la presidenta del Congrés, Ana Pastor; i l'alcalde de Vigo i president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), Abel Caballero. Davant tots ells, Rajoy va citar la situació a Catalunya com un dels riscos que té l'economia espanyola al costat d'altres de més globals com l'alça del preu del cru i les tensions comercials.

Però amb tot es va mostrar optimista respecte a l'evolució de l'economia espanyola si se segueixen aplicant les mateixes polítiques i es persevera en les reformes.

Un factor essencial perquè es mantingui el ritme de creixement econòmic i de creació de llocs de treball ha dit que és l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per a aquest any.

Aquesta setmana el ple del Congrés vota el corresponent projecte de llei i Rajoy va confiar ahi en la responsabilitat dels partits perquè, amb el seu suport, permetin que prossegueixi la seva tramitació.

«Les votacions de demà i demà passat (avui i demà pel lector) al Congrés demostraran, en cas de ser favorables, que Espanya no vol frenar la seva capacitat de recuperació i que aquesta recuperació arribi a més racons del país i a més famílies», va assegurar.

Va insistir Rajoy en que el projecte és bo per a Espanya perquè dóna estabilitat, preveu creixement econòmic i ocupació i permet seguir complint amb els compromisos europeus al treure a Espanya del procediment de dèficit excessiu.

Després de recordar que aquests pressupostos són els primers en els quals s'augmenta des de 2012 el sostre de despesa, va ressaltar igualment que preveuen un notable creixement de la inversió pública.

«La democràcia és molt forta»

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, va advertir ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, que la seva «estratègia frontista» està «abocada al fracàs» perquè la democràcia és «molt forta».

A més, va censurar que posi al capdavant de la Conselleria de Salut, «que és el tema més important per als ciutadans», una persona que està fugida de la Justícia i resideix a Bèlgica, en al·lusió a Toni Comín.