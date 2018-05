Més d'un miler de manifestants a Barcelona pels drets dels immigrants

Amb el lema «El racisme ens tanca», unes 1.200 persones, segons xifres facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, es van manifestar ahir pel centre de Barcelona per exigir la derogació de l'actual Llei d'Estrangeria, denunciar la situació de milers de persones migrades i refugiades al nostre país i rebutjar l'auge de les accions racistes.

La marxa, que va sortir de la plaça de Catalunya i va recórrer les Rambles, va ser un dels punts culminants de tot un seguit d'accions que van iniciar-se ara fa més d'un mes, el passat 21 d'abril, quan desenes de persones van començar una tancada indefinida a l'antiga escola Massana, al barri del Raval de Barcelona, contra el «racisme institucional». A aquesta va seguir una altra tancada a l'església del Sagrat Cor del Poblenou i ara, fa tot just una setmana, ha sorgit una altra rèplica fora de la capital catalana, a Badalona, on una vintena d'immigrants ocupen un local al barri de Llefià. A més, ja hi ha 400 entitats que s'han adherit al manifest de la Tancada Antiracista.

La protesta d'ahir va posar el focus en una llei que «vulnera els drets més bàsics i confirma l'abús institucional», va denunciar el portaveu de la convocatòria, Juan Ávila. Entre les reivindicacions que hi ha damunt la taula, s'insta que es regularitzi la condició dels immigrants sense la necessitat de tenir un contracte de feina, que es facilitin els tràmits de nacionalització sense haver de fer exàmens amb preguntes «trampa» i valoracions «arbitràries», així com un servei de sanitat per a tothom. També exigeixen el tancament dels Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) i la millora de l'acollida dels refugiats que arriben a Catalunya. Segons aquest col·lectiu, l'estat dels anomenats «sense papers» ha empitjorat els darrers anys.

Desenes de persones porten 35 dies de tancament. No han concretat la sortida. «És una tancada per drets», diuen. L'Ajuntament de Barcelona havia autoritzat els convocants a fer ús de l'edifici per guardar-hi material, però la decisió de l'assemblea va ser tancar-s'hi per exigir compromisos als governs.