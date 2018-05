Sandro Rosell diu a la jutge que «en cap cas» fugirà i que no té fortuna a l'estranger

L'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell va assegurar ahir a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela que «en cap cas» fugirà i que no té fortuna a l'estranger, per la qual cosa li ha tornat a demanar, aquesta vegada en persona, que el deixi en llibertat.

El lletrat Andrés Maluenda va informar els mitjans del contingut de la declaració de Sandro Rosell davant el Jutjat Central d'Instrucció número 3 de l'Audiència, on estava citat com a investigat pel blanqueig de 15 milions d'euros de la venda de drets audiovisuals de partits de la selecció brasilera de futbol.

Segons el seu advocat, la citació es va produir amb motiu d'uns «pretesos fets nous» al voltant «d'un préstec» que Rosell «va rebre i va tornar» però, segons el seu parer, l'investigat ja havia donat explicacions sobre aquest fet perquè «ja constaven en la causa», per la qual cosa els ha sorprès molt aquest emplaçament.

Per tant, Sandro Rosell va aprofitar aquesta declaració per demanar, aquesta vegada de manera «personal», la seva posada en llibertat al·legant que els dos principis en els quals es basa Lamela per mantenir-lo a la presó, el risc de fugida i la seva suposada fortuna a l'estranger, són «inexistents», així com la comissió del suposat delicte de blanqueig.

La setmana passada, la Sala penal va rebutjar una vegada més l'excarceració de l'expresident en entendre que, com sosté la Fiscalia, existeix un risc de fugida «altament probable», sobretot tenint en compte que acumula grans quantitats de diners a l'estranger.