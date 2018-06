Investiguen una presumpta agressió sexual múltiple a una menor a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per una agressió sexual a una menor que es va produir durant la matinada de divendres a dissabte a la sala Razzmatazz de Barcelona, ??han informat fonts policials a Europa Press.



Segons publica TV3, es tracta d'una agressió múltiple que es va produir al 'backstage' de la discoteca, una zona reservada per als artistes i convidats.



Razzmatazz ha emès un comunicat a través d'una publicació a Twitter recollida per Europa Press, en què ha assegurat que "ha posat a disposició de les autoritats tots els mitjans necessaris per aclarir els fets".



"Volem abans de res respectar la privacitat de la víctima i de la investigació, i per sobre de tot condemnar rotundament els fets denunciats", ha afirmat.





Així mateix, ha recordat queen espais d'oci nocturn impulsat per l'Ajuntament de Barcelona.