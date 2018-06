Arrimadas no anirà a la reunió amb Torra si manté la pancarta dels presos

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va assegurar ahir que no acudirà a la reunió d'avui amb el president català, Quim Torra, si aquest manté la pancarta a la façana de la Generalitat a favor de la «llibertat dels presos polítics i exiliats» i amb un llaç groc, així com les seves «amenaces de seguir endavant amb un pla il·legal». En una roda de premsa al Parlament, Arrimadas va advertir que si Torra manté aquestes actituds, «el diàleg no es podrà produir» i ella «no es dona per convidada» a la ronda de contactes amb líders parlamentaris que arrencarà avui i en la que la líder de Cs està citada a les 10.00 hores, abans del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, a les 12.30 hores. «El que realment s'ha trencat és el diàleg entre catalans. El primer diàleg que caldrà iniciar és a Catalunya». Elsa Artadi, va avisar Arrimadas, que la Generalitat no té cap intenció de cedir a la seva petició i retirar la pancarta amb el llaç groc que hi ha penjada a la façana.