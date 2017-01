Palau-sacosta celebra la Festa de Sant Antoni, tot i la pluja

La Festa de Sant Antoni, organitzada per l'agrupació cultura i recreativa de Palau-sacosta, no es va sotmetre a la pluja d'ahir i es va celebrar en la seva totalitat, tot i desplaçar algunes de les activitats a zones cobertes. El tret de sortida va ser a les 11 del matí amb l'ofici solemne, seguit per la concentració i benedicció dels animals. La jornada va acabar amb sardanes i una rifa de lots.