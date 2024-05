Nou recurs per als nens amb càncer de les comarques gironines

«Una llar acollidora que ens uneix en el moment més difícil de les nostres vides». Així defineixen la casa dels Xuklis les famílies que hi han hagut de conviure, durant més o menys temps, amb un objectiu comú: la lluita diària contra el càncer infantil.

El projecte es va crear el 2011 a través de l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (Afanoc). La idea sorgeix de les necessitats detectades pel grup de famílies que van formar l’associació el 1987, tenint en compte que provenien de diversos llocs de Catalunya i s’havien de desplaçar a Barcelona, on hi ha els únics centres que ofereixen tractament oncològic pediàtric. Ja aleshores pensaven en un recurs que anés una mica més enllà de tenir un sostre a prop de l’hospital. El resultat és que en més de deu anys hi han conviscut més de 2.000 famílies.

Però Afanoc ofereix serveis que van més enllà dels allotjaments de la casa Xuklis per a les famílies amb nens amb tractament. Suport emocional, treball social, voluntariat, activitats diverses i seguiment educatiu en són alguns exemples. Fins ara, a part de la seu de Barcelona, Afanoc en tenia a Tarragona i Lleida, però a partir del setembre també en tindrà a Girona, per tal d’arribar a totes les famílies del territori.

«A Girona hi ha entitats i associacions solidàries que fan molta feina per als malalts oncològics; però es tracta més la població adulta i creiem que podem aportar recursos molt necessaris per als infants i adolescents; fins ara ja fèiem feina però el fet de tenir una seu física ens permetrà arribar a més famílies», explica el gerent d’Afanoc, Narcís Serrats.

Malgrat que els tractaments en infants amb càncer es fan a Barcelona i, per tant, les famílies gironines poden beneficiar-se del recurs de la casa dels Xuklis tant per l’allotjament com els altres serveis d’acompanyament que ofereix, Serrats matisa que quan aquests nens finalitzen el tractament i tornen a casa seva, no significa que tornin a la normalitat.

«És cert que hi ha visites periòdiques i controls rutinaris a l’hospital, però quan es deixa d’anar a l’hospital hi ha recursos que es perden o que són més complexos de sol·licitar a través de l’atenció primària, on hi ha molta espera; és en aquest punt que entrem nosaltres, ja que podem donar suport emocional i psicològic i oferir serveis d’acompanyament a domicili de diversos àmbits, com també l’educatiu», explica.

De forma paral·lela, des d’Afanoc ja han contactat amb l’hospital Josep Trueta, com per exemple l’equip de suport a la complexitat a domicili, per tal de col·laborar.

Primer pas: donar-se a conèixer

En la mateixa línia, Serrats creu prioritari donar-se a conèixer. «En algunes comarques, com la Garrotxa i el Ripollès, ja ens coneixen, ja que hi ha famílies que han conviscut a la casa Xuklis; però és important arribar a més persones; ja hem parlat amb institucions, que ens han transmès una bona acollida, i entre les nostres funcions també hi ha oferir xerrades a les escoles». Per altra banda, una treballadora social de l’associació està treballant a les comarques gironines per tal de buscar possibles mancances. «És important conèixer quines necessitats hi ha per saber quins recursos podem oferir».

A més, altres entitats també estan col·laborant amb Afanoc d’una forma més solidària. Dissabte que ve, la Mirona acull un concert amb actuacions de grup que faran tributs a La Oreja de Van Gogh, Hombres G i El Canto del Loco. Els diners recaptats es destinaran a l’associació.

A més, la darrera edició de l’Oncomusicfest de Sant Antoni de Calonge també es va destinar a l’Afanoc.

Subscriu-te per seguir llegint