Girona té pendents més de 8.000 exàmens pràctics per treure’s el carnet de conduir

A la província de Girona hi ha 8.235 exàmens de circulació pendents de fer-se, i l’alumnat de les autoescoles ha d’esperar-se entre quatre i cinc mesos de mitjana entre que aprova l’examen teòric i pot optar a fer el pràctic, l’últim abans de tenir l’anhelat carnet de conduir.

La llarga espera entre ambdues proves no és cosa d’ara, sinó que es tracta d’una situació que s’ha anat cronificant amb els anys, en part pel dèficit d’examinadors a la província. Si bé n’hi hauria d’haver 15, comptant un coordinador, la realitat actual és que n’hi ha 8. Durant uns mesos s’ha assignat dos examinadors més itinerants i dos interins, però són cobertures temporals que no solucionen la bossa de proves pendents. A la demarcació es fan exàmens en tres municipis: Girona, Ripoll i Olot.

Des de l’Associació d’Autoescoles de les Comarques de Girona demanen que es cobreixin les places que falten a Girona. De moment, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha assignat cinc places a la província, que segons els seus càlculs podrien incorporar-se a finals de maig, però no tenen una data ferma. «Tinc alumnes que han aprovat ara l’examen teòric i els dic que fins a l’estiu no podran fer el pràctic», indica Jaume Taboada, el president de l’associació. Això implica una espera que repercuteix en l’aturada de pràctiques i, per tant, de l’activitat de les autoescoles.

La manca d’examinadors de la DGT té diversos motius, entre els quals el fet que part dels funcionaris venen de fora i no solen quedar-se gaire temps perquè Girona és una província cara. «Alguns fins i tot han renunciat a la plaça per no venir», subratlla. Les oposicions a l’Estat no criden l’atenció als catalans, perquè els salaris són menors als oferts a les administracions catalanes i locals.

Una situació «insostenible»

El col·lectiu demana solucions per pal·liar la situació al sector, que ja des d’abans de la pandèmia ha anat patint diversos sotracs. La gerent d’una autoescola de Palafrugell, Mireia Casagran, explica a través d’una carta que la situació és «insostenible», ja que a diferència d’uns anys enrere, quan es feien exàmens setmanalment, actualment a Girona només s’examina tres cops al mes de circulació i tres vegades de destresa (motocicletes i ciclomotors), i quan arriba la temporada d’estiu solen col·lapsar els últims per la manca d’examinadors. A més, lamenta «l’alta exigència» dels examinadors a l’hora de puntuar, i desmenteix el mite que els professors fan fer més hores de les necessàries: «a les autoescoles no ens interessa que un alumne suspengui tantes vegades», resol. En últim lloc, reclama solucions a la prefectura de Trànsit de Madrid i al Ministeri d’Interior, qui van assegurar, subscriu, que prendrien mesures . «Encara estem asseguts, esperant», conclou.

