Torna a ploure sobre mullat al pavelló de la Draga de Banyoles

Mai plou a gust de tothom. I encara menys pels que aquesta setmana havien d’entrenar al pavelló de la Draga de Banyoles, que han hagut d’adaptar les sessions per l’aparició de goteres a causa de les pluges. La portaveu i regidora de Sumem Banyoles, Jana Soteras, lamenta que «fa molt poc que s’ha arreglat el sostre i el parquet però no ha servit de res perquè el problema no s’ha solucionat, cada vegada que plou segueixen havent-hi goteres».

Per la seva banda, el president de la secció local d’Esquerra Republicana a Banyoles, Jaume Sitjà, denuncia que les goteres són només la punta de l’iceberg: «L’equip de govern ven Banyoles com una ciutat esportiva però a l’hora de la veritat hi ha una gran manca d’inversió en el manteniment dels equipaments, sobretot esportius, que és on es cultiva l’esport base». Per això, reclama que s’hi destinin «partides regulars», ja que es tracta d’instal·lacions «amb molt de desgast».

El pavelló, construït el 1992, arrossega des de fa anys problemes de filtracions. Des de l’any 2022, l’Ajuntament de Banyoles hi ha invertit més de 44.000 euros en projectes de reparació i impermeabilització. L’any passat, el consistori també hi va invertir una suma de 60.000 euros per canviar una part del parquet. En aquest sentit, Sitjà assenyala que «el més lògic hauria estat arreglar bé la coberta abans que canviar el parquet», i afegeix que «si plogués com ho feia fa uns anys, es perdrien molts dies d’entrenaments i de competicions oficials».

El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyoles, Jordi Congost, no ha volgut fer declaracions a aquest diari, tot i que fonts municipals subratllen que «en les actuacions que s’han fet no s’ha reparat tot el sostre, sinó només una part, i les goteres han aparegut en la zona on no s’ha intervingut».

