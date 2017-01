Els veïns de Viladamat no volen la bandera espanyola

El 92% dels habitants de Viladamat que van votar en la consulta que es va celebrar ahir a la localitat van rebutjar que la bandera espanyola onegi al balcó de l'ajuntament. Aquesta consulta, convocada ahir diumenge per l'equip de govern de la CUP, també va permetre als ciutadans escollir, entre sis opcions, a quins tres projectes es destinarà part del pressupost del 2017. En total van votar en aquest procés participatiu 132 persones, un 37% dels viladamatencs que hi podien participar –ciutadans empadronats i majors de 16 anys.

L'alcalde de la població, Robert Sabater, va valorar «molt positivament» la xifra de participants. Davant dels resultats, 121 vots en contra de penjar la bandera espanyola i 11 a favor, l'alcalde va assegurar que portarà aquesta decisió «fins a les últimes conseqüències judicials i polítiques». «El poble ha parlat i actuarem en conseqüència pel que fa a la bandera espanyola»,va afirmar Sabaté.

La consulta popular també va permetre que els ciutadans escollissin entre sis projectes per destinar part del pressupost del 2017, que representa un 8% dels 450.000 euros totals. Les tres actuacions que van rebre més vots i que per tant es duran a terme, van ser, per aquest ordre, millorar la carretera de l'Armentera i l'accés al cementiri; tapar amb fustes els contenidors del nucli urbà, i adequar el parc infantil amb la instal·lació d'un terra de cautxú . A cadascuna d'aquestes propostes s'hi destinarà un total d'11.500 euros, de manera que l'actuació global serà de 34.500 euros. La resta de propostes que finalment no es duran a terme són l'adequació del camp de futbol del municipi, tirar a terra el dipòsit d'aigua vell i millorar la carretera de Figueres i la Creu.

Aquesta no és la primera vegada que el govern de Viladamat sotmet a votació temes d'interès o el destí de part del pressupost municipal. A principis de 2013 es va escollir el projecte d'obres per presentar a la convocatòria de subvencions del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya, que va ser el nou magatzem municipal; a mitjans de 2014 van decidir que el 15% destinat a millores i rehabilitacions s'invertís a millorar l'escola, l'edifici de l'Ateneu, la construcció d'algunes tanques i les millores als camins del pla.