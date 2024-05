El Trueta augmenta la capacitat per fer proves endoscòpiques digestives

Un dels sis equips del programa d’·HEALTH Barcelona Part Time per a la formació i l’emprenedoria en salut ha fet una estada a l’hospital Trueta amb l’objectiu d’identificar necessitats clíniques no cobertes i el posterior desenvolupament de solucions per resoldre-les. En concret, l’equip ha desenvolupat la seva tasca a la Unitat d’Endoscòpia Digestiva on durant quinze dies ha pogut observar els procediments clínics que fan els seus professionals, les experiències dels pacients així com els aparells i materials que s’utilitzen.

L’Àrea d’Endoscòpia del Trueta, que va renovar-se el 2022, permet fer tota mena de procediments diagnòstics i terapèutics endoscòpics avançats vinculats als serveis de digestologia, pneumologia i otorrinolaringologia. En aquestes instal·lacions, la unitat va fer durant el 2023 un total de 7.926 proves endoscòpiques, 312 més que les registrades el 2022. La Unitat de Digestiu té assignats tres boxs, un dels quals està dotat per a proves d’alta complexitat.

L’objectiu de la immersió de l’equip és la d’identificar les necessitats clíniques no resoltes i els punts susceptibles de generar noves solucions clíniques mitjançant la metodologia de biodisseny de la Universitat de Stanford.

La incorporació del Trueta a aquest programa ha estat propiciada per la creació, fa pocs mesos, de la Unitat d’Innovació ICS-IAS destinada a potenciar la capacitat dels centres sanitaris i els seus professionals com a generadors d’idees de valor i a fomentar la transformació d’aquestes en tecnologies o serveis assistencials aplicables a l’àmbit sanitari. D’aquesta manera, el Trueta és el primer centre de fora de la demarcació de Barcelona que s’integra al programa.

La diversitat formativa que ha definit l’equip ha permès fer un seguiment global dels procediments endoscòpics i de la gestió que es realitzen a la Unitat des de diferents perspectives.

Aposta per la millora

En total, han recopilat més d’un centenar d’observacions diverses o oportunitats, amb les quals els seus integrants faran una selecció més exhaustiva d’aquelles propostes que presenten un major potencial per desenvolupar un prototipatge o model de negoci destinat a oferir una millora tècnica o assistencial.

Serà en el darrer trimestre d’aquest any quan presentin el seu projecte davant de professionals del sector.