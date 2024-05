Les oficines joves participaran en un programa per millorar la salut mental

El Govern ha presentat el programa Hubs Salut Jove, un projecte que busca millorar el benestar emocional i la salut mental dels joves. Per fer-ho, referents de benestar emocional (Rebecs) de l’atenció primària treballen conjuntament amb els professionals de les oficines joves per dirigir activitats grupals on es tracten experiències i problemàtiques que afecten aquest col·lectiu.

Amb el desplegament progressiu del programa es vol apropar els serveis de salut als espais on hi ha més presència de joves; prevenir els problemes de salut mental d’aquest segment de població; millorar la detecció precoç i atendre joves amb malestar emocional o amb factors de risc psicosocial, així com la seva derivació als recursos d’Atenció Primària i Comunitària; i oferir un referent de proximitat als joves amb qui establir un vincle de confiança a partir d’activitats grupals, entre d’altres.

La idea del Govern és que la iniciativa es dugui a terme a les oficines joves d’arreu de Catalunya, de les quals n’hi ha vuit a les comarques gironines. El principal objectiu és començar a revertir una realitat que preocupa els experts, en referència a les dades de l’Enquesta de Joventut de Catalunya 2022 presentades el desembre passat que, entre d’altres, posa de manifest que el 20% dels joves de 15 a 29 anys tenen una satisfacció amb la vida relativament baixa.