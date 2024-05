Veïns de Banyoles demanen l'accés públic als jardins del Monestir

L’Associació de Veïnes i Veïns del barri Vell de Banyoles han iniciat un seguit d’accions per reclamar l’obertura a la població dels jardins del Monestir de Sant Esteve que actualment es troben en estat d’abandonament i degradació. Els veïns afirmen que el barri vell és l’únic de la ciutat que no té cap zona verda tot i que hi viuen 1.500 persones i que aquest espai reuneix les característiques per solucionar aquest greuge dignificant el barri i revertint la degradació actual. L’Associació reclama que «el Monestir, origen de la ciutat, ha de ser pels ciutadans i ha d’estar ben cuidat». L’associació està impulsant una campanya reivindicativa amb diferents accions per donar a conèixer la proposta. El dia de Sant Jordi van repartir uns punts de llibres a les bústies del barri vell i ben aviat es col·locaran pancartes informatives reclamant el retorn dels jardins a la ciutadania.

L’espai, que és propietat del Bisbat de Girona, requereix la intervenció decidida de l’ajuntament perquè negociï una cessió d’ús de l’espai verd per un període llarg, d’entre cinquanta i cent anys, a fi de fer-ho viable en cas que calgui fer-hi alguna inversió d’arranjament. L’espai, que està envoltat per un mur perimetral, permetria també que fos un parc obert durant el dia amb la possibilitat de tancar-lo de nit com es fa en parcs d’altres ciutats.

El Centre d’Estudis Comarcals s’ha sumat plenament a aquesta iniciativa veïnal i recorda que fa uns anys ja havia reclamat el retorn d’aquest espai verd. Consideren també que ara és el moment que aquest espai, bressol de la ciutat, torni a ser de la ciutadania.

El Monestir de Sant Esteve va ser fundat per l’Abat Bonitus l’any 812 i va donar lloc al naixement la Vila Vella, del primer nucli medieval de Banyoles. Els últims monjos benedictins del monestir foren definitivament exclaustrats arran de la desamortització del 1835 i tot el recinte va passar a mans de l’Ajuntament de Banyoles que, el 1863 el va cedir al Bisbat de Girona que el va utilitzar com a Casa Missió. L’any 2015 el Bisbat de Girona i l’ajuntament van signar un conveni de cessió d’ús per 25 anys del Monestir de Sant Esteve al consistori per tal que l’immoble fos gaudit per la ciutadania i que es pogués usar per actes o activitats relacionades amb l’estudi, la promoció dels valors patrimonials, històrics, culturals i artístics. Per altra banda en al mateix complex del monestir hi ha la seu de l’Arxiu Comarcal de Banyoles que té un conveni de cessió d’ús de l’espai per 99 anys. L’any 2022 es va presentar el Pla Director del Monestir de Banyoles i que fins ara, està estancat i no s’ha desenvolupat cap de les seves propostes.