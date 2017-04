Defensa no acata l'ordre d'hissar la bandera a mitja asta a Girona

La bandera espanyola de la subdelegació de Defensa de Girona, ubicada al carrer Emili Grahit, no onejava ahir a mitja asta en senyal de dol per la mort de Crist, desobeint així l'ordre del ministeri capitanejat per María Dolores de Cospedal.



L'ordre interna del ministeri, titulada «Honors a la Setmana Santa», especifica que «des de les 14.00 hores del Dijous Sant i fins les 00.01 del Diumenge de Resurrecció» la bandera d'Espanya ha d'onejar a mitja asta, una mesura que s'haurà de complir «en totes les unitats, bases i centres d'aquarterament», segons detalla el document al qual ha tingut accés Eldiario.es.



La pràctica d'issar la bandera a mitja asta als edificis del Ministeri de Defensa durant la Setmana Santa no és nova, tot i que un Reial Decret promulgat per la socialista Carme Chacón quan era ministra, estableix que només s'ha de fer quan es decretin dies de dol nacional o per la mort del titular de la Corona, del president del Govern o de militars traspassats en acte de servei, sense especificar que també s'hagi d'abaixar la bandera per commemorar la mort de Jesucrist.



La mesura ha aixecat polèmica entre ciutadans i militars i l'Associació Unificada de Militars Espanyols (AUME) ha criticat el mandat ministerial assegurant que l'ordre «és contrària a la legalitat» ja que desobeeix el Reial Decret que detalla quan s'han de retre honors fúnebres i «deixa clar que no s'han de realitzar per actes religiosos», en paraules de Jorge Bravo, secretari genral de l'Aume recollides per Eldiario.es.



Per la seva banda, el Ministeri de Defensa no s'ha volgut pronunciar sobre la missiva, però, ha confirmat que «l'oneig a mitja asta de l'Ensenya Nacional en determinades dates, com Divendres Sant, forma part de la tradició secular dels exèrcits, que està integrada en la normalitat dels actes de règim interior que se celebren en les unitats militars».