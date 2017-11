Gemma Geis, vicerectora de la UdG, serà la cap de llista de JxCat per Girona

Gemma Geis, actual vicerectora de la Universitat de Girona (UdG), serà la cap de llista per Girona de Junts per Catalunya (JxCat), com ha avançat Diari de Girona. A més, el número 2 de la llista l'ocuparà Marta Madrenas, mentre que el 3 serà per a Narcís Clara, professor de l'Escola Politècnica (EPS) de la UdG. Lluís Guinó, alcalde de Besalú i vicepresident del Parlament, serà el número 4 de la llista. El seguiran Francesc Ten, delegat territorial de Cultura; i Jordi Munell, alcalde de Ripoll.

L'elecció dels candidats gironins arriba gairebé a última hora (avui acaba el termini per presentar les candidatures electorals). És així perquè Carles Puigdemont ha volgut que fossin les més unitàries i transversals possibles, amb nombrosos independents i amb poca presència de càrrecs del partit, de manera que les propostes fetes des del PDeCAT han canviat.

A la circumscripció de Girona, les propostes inicials del partit per al seu cap de llista es movien entre Madrenas i Guinó. Amb tot, Puigdemont, després de no aconseguir convèncer els seus socis de Govern per conformar una llista unitària, va apostar per liderar la candidatura del PDeCAT però amb una llista transversal, amb consellers del fins ara Govern i, sobretot, independents, sota la marxa de Junts per Catalunya (JxCat). El partit li va donar plens poders per conformar la seva llista. I això ha provocat, aquesta setmana, trucades i canvis a la part alta de la llista. Puigdemont ha estat pilotant des de Brussel·les les gestions per cosir la llista de JxCat, amb el suport de persones de la seva màxima confiança.



Geis, perfil independent i de la confiança de Puigdemont

Així, l'actual vicerectora de la UdG, ha estat l'escollida i l'alcaldessa de Girona finalment anirà en el segon lloc de la llista. De fet, Gemma Geis reuneix el perfil que es buscava. En les eleccions del 2015 ja havia sonat com unes de les persones a la part alta de la llista de Junts pel Sí (JxSí) a Girona. Té un perfil independent, de confiança de Puigdemont i prové del món acadèmic universitari. Actualment és vicerectora de la UdG però ja havia avançat que, amb les eleccions que hi ha ara per escollir un nou rector, per a ella seria un final d'etapa.

Geis és doctora en Dret, llicenciada per la UdG, menció europea i va cursar el Màster de Pràctica Jurídica al Col·legi d'Advocats de Barcelona. Professora lectora de Dret Administratiu, segons consta en la pàgina web de la UdG. La universitat li va atorgar el Premi Extraordinari de Doctorat Dret 2011 per la tesi doctoral sobre l'execució de sentències urbanístiques.