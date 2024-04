Iniciativa pionera per garantir el relleu agrari a les explotacions de la Garrotxa

L'Associació pel Desenvolupament Rural Integral (ADRINOC) ha posat en marxa una iniciativa a la Garrotxa per mantenir el relleu agrari a la comarca. L'entitat busca i acompanya futurs pagesos i els posa en contacte amb altres que en pocs anys es jubilaran i que no tenen relleu familiar. L'objectiu és que durant els anys previs a retirar-se, un i altre puguin treballar de manera conjunta i fer un "traspàs progressiu" per tal de poder mantenir l'explotació en marxa. La clau és evitar que el negoci s'acabi deixant i així es pugui assegurar que segueix funcionant i arrelada al territori. El gerent d'Adrinoc, Jordi Terrades, explica que el més important és "avançar-nos i fer aquest acompanyament des d'un punt de vista local".

Trobar relleu generacional a la pagesia és un dels principals problemes de la professió. Les dificultats perquè un emprenedor s'animi a engegar una explotació agrària o ramadera són grans, ja que suposa una inversió inicial que fa que molts es tirin enrere. Per això, l'entitat Adrinoc en col·laboració amb el Consell Comarcal de la Garrotxa (CCG) han decidit posar en marxa una iniciativa que té per objectiu que no es perdin petites explotacions i que, alhora, els nous pagesos tinguin més facilitats per dedicar-s'hi.

La idea és posar en contacte persones que vulguin treballar de pagès amb altres que, en poc temps, es jubilaran i no tenen relleu. D'aquesta manera s'intenta que un i altre puguin trobar la fórmula per evitar que es tanqui l'explotació i que segueixi arrelada al territori. El procés, però, no es ràpid i cal que faci una transició.

En aquest sentit, el gerent d'Adrinoc, Jordi Terrades, explica que una de les fórmules és que tant la persona que vol continuar l'activitat com el que la vol deixar s'ho plantegin un temps abans. A partir d'aquí, la idea és que puguin treballar conjuntament de tal manera que, el pagès que es jubila vegi que la idea i la forma de treball és la mateixa.

D'altra banda, el qui accedeix a fer de pagès pot anar adquirint cada vegada més responsabilitats i, si s'escau, comprar de manera progressiva l'explotació, per evitar així que per al nou emprenedor les despeses siguin "gairebé inassumibles".

"Això no és una cosa que es fa amb tres mesos, sinó que és una qüestió d'anys. Aquí hi ha molts temes burocràtics, jurídics, patrimonials, però moltes vegades també hi ha un tema emocional. Estem parlant com a mínim de dos o tres anys", remarca Terrades.

Base de dades

Tot plegat en concentra en una base de dades que s'anirà creant a Adrinoc al llarg d'aquest 2024. Per un costat hi haurà els propietaris de les explotacions que veuen la jubilació en uns anys i que no tenen a qui traspassar el negoci i de l’altre els emprenedors que tenen la voluntat de dedicar-se a la pagesia.

Es farà de manera "proactiva" per part d'Adrinoc, però també hi haurà la possibilitat que qui vulgui s’inscrigui a través de la web de l’entitat. Així mateix, s'han editat díptics en format físic que es podran omplir i deixar a les urnes que s’han distribuït en diverses oficines dedicades al sector primari de la Garrotxa.

Més enllà de la Garrotxa

Terrades ha explicat que la iniciativa s’engega a la Garrotxa, però que la idea és acabar treballant arreu de Catalunya i estendre-la conjuntament amb altres entitats vinculades a cada territori. Terrades assenyala que una de les claus és treballar amb els actors locals i així poder afinar més amb les necessitats de cada explotació.

A nivell de Catalunya hi ha un total de nou Grups d’Acció Local que participen en aquest projecte d’Adrinoc i que estan "implementats al territori". A més, hi ha un grup francès amb qui s’està treballant una acció relacionada amb la potencialitat dels horts compartits.