Les patronals del Ripollès reclamen un acord per al futur de la Vall de Núria: "Hi ha en perill molts llocs de treball"

La Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès, la Unió de Botiguers de Ribes de Freser i la Federació de Comerç del Ripollès han emès un comunicat per manifestar la seva "preocupació" pel futur de la Vall de Núria i insten FGC i l'Ajuntament de Queralbs a "arribar a un acord" en la concessió. Per ells, no és només un punt d'interès turístic, sinó també un "motor econòmic" pel Ripollès i creuen que el seu tancament o la incertesa del seu futur podria "posar en perill empreses, comerços i molt llocs de treball directes i indirectes". El 30 d'abril s'acaba la pròrroga d'explotació de Vall de Núria i FGC va advertir en declaracions a l'ACN que deixaria d'operar-hi si no s'arriba a un acord amb l'Ajuntament de Queralbs.

En el comunicat, les tres patronals han expressat que, en tractar-se d'un bé comú, la concessió "només la pot exercir una institució i no pot ser substituïda per cap empresa de caràcter privat". Per això, han volgut reconèixer el "paper fonamental que exerceix Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya com a element cohesionador" al Ripollès i demanen que "aquest compromís es mantingui". "Instem a les administracions competents a assumir la seva responsabilitat i a arribar a un acord satisfactori, garantint el futur de Vall de Núria per al bé de la ciutadania i l'economia local", asseguren.

També creuen que la solució s'ha de trobar "de manera immediata", ja que les empreses necessiten temps per fer les seves previsions i abastaments. "Un retard en la resolució pot tenir conseqüències greus per a la sostenibilitat econòmica de les empreses locals", alerten al comunicat. Alhora consideren molt important la continuïtat d'aquesta estació d'alta muntanya per assegurar "l'estabilitat de les inversions del sector privat del Ripollès perquè siguin rendibles, a llarg termini, contribuint així al desenvolupament econòmic de la comarca".

Està previst que aquest dimarts l'alcaldessa de Queralbs, Imma Constants, es reuneixi amb representants d'FGC per mirar d'arribar a un consens. Fins ara, les posicions entre uns i altres estaven "molt allunyades", segons van declarar la mateixa alcaldessa i el president de Ferrocarrils en una entrevista amb l'ACN. D'una banda, Constants reclama un "canvi de paradigma" en la cessió, mentre que per FGC les condicions per la concessió que demana l'Ajuntament de Queralbs són "inacceptables".