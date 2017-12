Restauren més de 1.500 fotografies del fons Àngel Noguera, a Olot

Una especialista en conservació i restauració d'imatges ha restaurat, en els darrers dies, 1.500 fotografies del fons Àngel Noguera, a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa.

La feina ha consistit a netejar els negatius i a estabilitzar el material. Ha posat el material en fundes i caixes per tal de conservar-lo en una sala en condicions de temperatura i humitat concretes.

També ha digitalitzat les imatges, cosa que ben aviat permetrà que estiguin a disposició de tothom des de la web de l'Arxiu d'Imatges.

Àngel Noguera era un practicant aficionat a la fotografia. En les imatges hi trobem escenes de carrer, de la vida rural, oficis, retrats de família, on es veu com els membres van creixent i canviant, fotografies d'animals i de molts aspectes del dia a dia com mercat, fires i festes populars.

Les fotografies van ser fetes a partir de l'any 1940.