La Caixa impulsa 12 projectes d'entitats socials a la província

L'Obra Social La Caixa va impulsar durant l'any passat 12 projectes socials a la província de Girona amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de persones en situació o risc de vulnerabilitat. Amb una inversió de 281.370 euros, les accions socials en aquesta demarcació van superar els 4.000 beneficiaris a través de les convocatòries en què s'estructura el Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives Socials de l'entitat.

A Catalunya, la inversió durant l'any 2017 va superar els 4 milions d'euros repartits en 162 projectes i més de 60.000 beneficiaris, mentre que en el conjunt de l'Estat espanyol l'import invertit va assolir els 19,7 milions d'euros distribuïts en 839 projectes i més de 264.000 beneficiaris.

El President de la Fundació, Isidre Fainé, va destacar la inclusió social i la igualtat d'oportunitats com dos dels eixos prioritaris del conjunt de projectes impulsats per l'entitat. També va assegurar que «el progrés i el benestar social només son possibles si treballem amb una idea clara d'igualtat social. D'aquí, la importància de les entitats que, cada any, aposten per desenvolupar projectes d'excel·lència, creatius i eficaços en la millora de la qualitat de vida i el benestar de les persones».