L'Escola Oficial d'Idiomes crea eines per millorar l'aprenentatge dintre d'un programa europeu

L'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) de Girona utilitza, aquest curs, noves eines educatives elaborades dintre d'un projecte europeu Erasmus+ K2 desenvolupat entre 2014 i 2017. En concret, des del setembre, el centre les ha introduït en el currículum dels diferents idiomes i en la preparació de les classes, com l'ús extensiu de mòbils i aplicacions. També algunes activitats s'utilitzen en tutories individualitzades i s'han incorporat a la plataforma virtual Moodle, on l'alumnat hi pot accedir.

L'EOI va participar en el projecte Speaking for yourself, dins d'unprograma gestionat per la Comissió Europea amb participació de diferents institucions pedagògiques i amb l'objectiu de millorar l'aprenentatge d'idiomes; en concret, de l'expressió oral.



Facilitar l'expressió oral

En el projecte hi van participar sis equips de treball de diferents països: la coordinació del projecte, que va anar a càrrec de l'EOI de Roquetas de Mar (Almeria), Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum (Islàndia), Järfälla Lärcentrum (Suècia), dues institucions de Bèlgica, Het Perspectief (Gant), Stedelijk CVO Encora (Anvers) i l'EOI Girona. Tal com va assenyalar l'escola, l'objectiu comú era proporcionar eines i estratègies, tant al professorat com a l'alumnat, per estimular i fomentar l'autonomia en l'aprenentatge de la llengua en la seva expressió oral. Per fer-ho es van mantenir contactes virtuals, a través de les quals es van debatre, discutir i acordar tots els punts que van anar bastint l'estructura del projecte. I també es van realitzar trobades internacionals per posar en comú la feina de cada equip al seu país. La primera es va fer al principi del projecte, el setembre de 2014, a Roquetas de Mar; la segona, a Anvers (Bèlgica), el març del 2016; la següent, a Girona, l'octubre del mateix any; i la darrera, a Njarðvík (Islàndia), l'abril de 2017.

El resultat va ser una sèrie de recursos, entre els quals hi ha una caixa d'eines digital ( digital toolbox) que proporcionar als docents una sèrie d'activitats per estimular la millora de l'expressió oral del seu alumnat. L'EOI va apuntar que, si bé en alguna activitat cal la intervenció del professor, en la majoria d'elles l'alumne és autònom i pot gestionar el seu procés d'aprenentatge.

Per altra banda, es van elaborar uns fulls de diagnosi inicial ( scoresheets), útils per determinar el nivell de l'alumne a l'inici des curs o quan es cregui convenient; aquests fulls es basen en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MERC). També es van fer apunts de coaching i motivació, pensats per evitar el desànim tant dels estudiants com dels professors.

Aquests recursos es recullen al web del projecte ( speaking4yourself.hetperspectief.net). L'EOI Girona va informar que tots els materials es poden consultar lliurement i estan a disposició de qui els vulgui utilitzar.