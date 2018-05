Olot ha de canviar de lloc un camp de futbol per ser massa pròxim a unes cases

L'Ajuntament d'Olot, en la seva darrera junta de govern, va aprovar ampliar la zona esportiva del barri de Sant Miquel. A la pràctica, l'acord suposa traslladar un camp de futbol de terra situat molt a prop d'un grup de cases del barri.

Segons ha explicat el tinent d'alcalde, Josep Berga (PdeCAT), fa pocs dies l'Ajuntament i el Consell de Veïns van acordar el trasllat, que es farà en les setmanes vinents. El camp, juntament amb una pista de bàsquet i un camí entre barris van ser construïts fa uns mesos sobre la base d'un pla de participació ciutadana.

El problema ha estat la ubicació del camp de futbol, el qual està separat per una barana de 10 metres de les teulades. Això no obstant, el problema són els crits i els sorolls del joc, que tant poden ser a primera hora del matí com a la nit.



Aplanar uns camps

Berga ha considerat que l'única solució és aplanar uns camps que han estat llogats per l'Ajuntament per fer un camí i posar-hi el camp de futbol. Pel que fa a l'espai que quedarà buit, el tinent d'alcalde ha dit que el consell veïnal no ha decidit res.