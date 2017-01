La regulació dels «forns degustació» i la concreció per ser un «municipi turístic»

Una altra de les novetats de la futura llei de comerç són les àrees de degustació que, per primera vegada, queden regulades per als comerços dedicats a la venda de productes d´alimentació. Així, la llei marca un límit en l´espai dedicat a àrea de degustació del 33% del total de la superfície comercial de l´establiment, amb la possibilitat que els ajuntaments puguin variar el límit. La idea és oferir una via complementària d´explotació econòmica, més ajustada a les preferències dels consumidors.

Una altra novetat fa referència a la concreció del concepte de municipi turístic i es marquen 4 supòsits concrets als que es pot acollir un municipi per ser declarat turístic a efectes d´horaris comercials. En primer lloc, que el municipi disposi d´un bé declarat Patrimoni de la Humanitat o immoble d´interès cultural integrat en el patrimoni històric-artístic que generi una afluència anual acreditada de visitants; que aculli algun gran esdeveniment esportiu o cultural d´àmbit nacional o internacional; que disposi d´una àrea comercial que generi una afluència acreditada de visitants de fora de Catalunya; o d´una zona portuària en la que operin creuers turístics amb mínim 400.000 viatgers a l´any acreditats. Passa de 8 a 4 anys la revisió de la declaració de municipi turístic.



Possible recurs al Constitucional

Sobre un possible nou recurs al TC o per un xoc amb la normativa estatal -que limita a 90 les hores setmanals d´obertura comercial, el Govern va recordar que les competències en matèria comercial són «exclusives» del Govern, que ha impulsat la norma «pensant en el comerç i en els consumidors» però va assegurar que amb la llei es farà la «prova del cotó» davant la voluntat de diàleg manifestada pel govern espanyol.