Lucky Strike i Camel s'uneixen en la tabaquera més gran del món

La britànica British American Tabacco (BAT) serà la tabaquera més gran del món que cotitza en borsa després d'aconseguir el 100% del control de Reynolds, dels EUA, en un acord valorat en 49.400 milions de dòlars (46.386.000 d'euros). BAT, que d'aquesta manera torna al mercat dels EUA després de 12 anys, ha informat avui a la Borsa de Londres que ha acordat comprar el 57,8% restant de participació que no tenia en Reynolds en pagar -en efectiu i accions- $ 59,64 (56 euros) per títol.

Després de conèixer-se l'acord, les accions de l'empresa del Regne Unit al mercat de valors de la capital britànica pujaven el 0,36% i se situaven en 4.779,50 penics. Han fet falta mesos de dures negociacions per part de les dues empreses per arribar a aquest acord que ha acabat amb una oferta millorada per part de la tabaquera britànica enfront de la de l'octubre passat, quan la seva proposta ascendia a un total de 47.000 milions de dòlars (44.133.000 d'euros).

El pacte, que encara ha de ser aprovat pels accionistes, reunirà sota una mateixa companyia a nombroses marques de tabac com Dunhill, Lucky Strike, Camell, Pall Mall, Doral, Misty o Capri.

En el seu comunicat, BAT, accionista de la nord-americana des de 2004 i propietària fins ara del 42,2%, ha precisat que la fusió permetrà crear una tabaquera "més fort i realment global". BAT, amb forta presència a 200 mercats, estima que l'acord li permetrà estalviar 400 milions de dòlars (375 milions d'euros) per a finals del tercer any de concretada la fusió.

Reynolds, activa des de 1875, és la segona companyia de tabac dels EUA després d'Altria, propietària de Philip Morris.

L'any passat, Reynolds va completar la seva adquisició pel seu rival nord-americà Lorilland en un acord estimat en 25.000 milions de dòlars (23.475.000 d'euros).

En el seu comunicat al parquet londinenc, BAT subratlla que la fusió permetrà tenir una "presència equilibrada" en mercats emergents i en els desenvolupats altament rendibles, a més d'un accés directe a l'atractiu mercat dels Estats Units. A més, BAT recalca que està compromesa amb la seva política de dividends.