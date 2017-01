La jornada completa creix un 11,6% a Catalunya, lluny dels nivells precrisi

Els contractes de treball a jornada completa han crescut un 11,6% a Catalunya en els últims tres anys, davant un increment de només un 0,9 % dels de jornada parcial, tot i que aquests primers encara és troben un 13,2 % per sota dels nivells registrats abans de l'arribada de la crisi. L'últim informe sobre el mercat de treball a Catalunya de Manpower Group revela així que la recuperació econòmica no ha pogut encara revertir la caiguda que va experimentar la contractació a temps complet, mentre que la parcial es manté encara un 11,8 % per damunt del seu nivell en començar la crisi. Sobre recuperació del pes de l'ocupació, la jornada completa ha aportat el 96,7 % del creixement registrat entre el primer trimestre del 2013 i el tercer trimestre del 2016, i la parcial només ha representat l'1,3 %. D'altra banda, la subocupació en el període estudiat ha caigut del 10,2 % al 4,9 % del total de l'ocupació. La situació de subocupació es produeix en aquelles persones que, encara que volguessin fer-ho, no aconsegueixen treballar el mínim d'hores setmanals necessàries per ser considerades ocupades. El pes de les jornades de 40 o més hores sobre el total també està per sota del nivell del 2013 en representar un 66,9 % davant del 68,4 %, i encara està més lluny del nivell de l'inici de la crisi, en el primer trimestre del 2008, quan suposava el 76,4 %. L'estudi de ManpowerGroup, presentat aquesta setmana, augura que Catalunya generi aquest 2017 uns 80.000 nous llocs de treball, per damunt de la mitjana estatal.