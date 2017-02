Airbnb posa límit als anuncis de pisos turístics ubicats a Ciutat Vella

El portal turístic Airbnb va anunciar ahir que limitarà a un per amfitrió el nombre d'anuncis que podran penjar els seus usuaris no professionals amb pisos o apartaments sencers a Ciutat Vella. El director de Màrqueting d'Airbnb a Espanya i Portugal, Arnaldo Muñoz, va explicar que la marca vol donar així «una solució a molts dels problemes de la ciutat» i va expressar confiança que això limiti el nombre d'anuncis en aquest cèntric districte de la capital catalana, ja que la mesura forçarà als usuaris que vulguin tenir més anuncis a registrar-se com a professionals.