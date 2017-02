Un centenar d´inversors aporten 265.000 euros a la cervesera de Girona La Brava

La cervesera amb seu a Vulpellac (Baix Empordà) La Brava Beer ha tancat una segona ronda d'inversió a través de la plataforma de finançament alternatiu Crowdcube per valor de 264.600 euros. Un total de 114 inversors privats han fet aportacions al projecte i s'han fet amb 13,85% del capital de l'empresa. En una primera ampliació de capital que es va tancar al febrer de 2015 La Brava va rebre una injecció de 117.650 euros, també a través del mateix operador d'equity crowdfunding.

Amb més de 700.000 cerveses servides fins a l'agost de 2016, La Brava Beer es troba en més de 500 punts de venda, principalment a Catalunya; la firma negocia l'entrada al mercat francès i ja ha exportat a Austràlia. La Brava és una cervesa estil pilsen pensada per al gran consum, elaborada a partir de "matèries primeres 100% naturals" i que segueix un procés de fermentació "tres vegades més llarg" que el de moltes cerveses industrials.



Inversió on-line per a empreses

De la seva banda, Crowcube, fundada al Regne Unit l'any 2011, és una plataforma d'inversió on-line per a empreses en creixement a Europa. Acumula una xarxa de 330.000 inversors registrats, els quals han invertit més de 220 milions de lliures en més de 450 operacions. La plataforma opera a Espanya des del juliol de 2014 i ha canalitzat 7,5 milions d'euros per a 38 empreses, informen des de la companyia. Autoritzada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors com a plataforma de finançament participatiu des del juliol de 2016, Crowdcube disposa de l'acreditació de l'agència per a la competitivitat catalana Acció per la seva qualitat i transparència.