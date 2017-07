Lliurament dels títols del MBA de la UdG

L'exconseller antoni castells va destacar la importància de la integració europea com a objectiu més desitjable per l'economia catalana. Castells va participar a l'entrega de títols i del millor Pla d'Empresa de la 32ena edició del Màster en Direcció i Gestió d'Empreses (UdGMBA) del curs 2015/2016 i organitzat conjuntament per la Fundació UdG: Innovació i Formació i el Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte (OGEDP) de la UdG. Com a premi al millor projecte final de màster es va atorgar a GIC, un projecte d'empresa que parteix de tota l'experiència del grup de recerca AMADE de la UdG, i que té com a principal proposta de valor oferir serveis avançats relacionats amb materials compòsits i que ha permès desenvolupar el pla d'empresa per una spinn-off de la UdG.