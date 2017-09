Mor als 82 anys l'empresari de Torroella Robert Mercader, pioner de la construcció

Va portar a les comarques gironines materials nous per al món de la construcció. Importava idees de França, Alemanya i Itàlia i les traslladava a les empreses constructores de les comarques gironines perquè avancessin en l'edificació d'habitatges de més qualitat. Com a empresari també va ser un gran promotor de l'esport en patrocinar nombroses activitats, des de futbol al GEiEG o un equip de ral·lis o de ciclisme. Robert Mercader Ayats, un dels empresaris pioners de les comarques gironines, va morir diumenge a l'edat de 82 anys. La cerimònia religiosa es va celebrar ahir a les sis de la tarda a l'església parroquial de Sant Genís de Torroella, que es va quedar petita.

Segons l'alcalde de Torroella, Josep Maria Rufí, «ha marxat una persona que ha deixat una petjada importantíssima en el municipi». Rufí va recordar «Robert Mercader com un dels referents locals, d'una època concreta, en la qual va generar molts llocs de treball en un determinat moment, quan érem un poble eminentment agrícola». «La seva iniciativa va possibilitar que molta gent també prosperés econòmicament i tingués una oportunitat laboral en el món de la construcció».

Com a mostra de la seva importància per als ciutadans de Torroella, Rufí va indicar ahir que «es tracta d'un dels enterraments més multitudinaris que he vist mai a Torroella». L'alcalde va recordar que «era una persona feta a ell mateix, que havia prosperat econòmicament gràcies al seu esforç i la seva capacitat i a més conservava una gran discreció i era una persona d'un tracte amable i pròxim».



Un gran empresari innovador

Nascut al Mas de la Resclosa, a Gualta, al voltant de la Guerra Civil, Robert Mercader es va convertir en empresari en deixar l'arada el 1962. Un pagès d'uns gairebé 30 anys va decidir comprar un Pegaso, un camió per fer transport i que es va beneficar de la gran tempesta de 1962 sobre les comarques de Barcelona. En una entrevista concedida a Pere Madrenys el 1987 relatava que «faltava material per refer les cases ensorrades i edificar-ne de noves i jo vaig començar a comprar material i a vendre'n. Vaig començar fent de comerciant».

Rajols, aixetes, finestres,...fins a més de 30.000 referències de material per a l'habitatge va arribar a tenir l'empresa de material de construcció Robert Mercader. Una societat que també va passar per les penúries del sector en viure diverses crisis econòmiques.

El seu èxit empresarial va ser importar idees d'altres llocs que afavorien l'estandardització del procés de construcció. Va arribar a disposar de 16 magatzems i donar feina directament a més de 200 persones, just abans de vendre la seva societat a la multinacional Saint-Gobain, que l'any 2000 desembarcava a l'Estat amb l'adquisició del grup torroellenc.

L'alcalde de Torroella de Montgrí considera que «no només va ser un gran empresari de les comarques gironines, també per a Catalunya, atès que va traspassar fronteres».