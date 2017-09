Tarraco és l´únic indret català en la pugna final pel nou cotxe Seat

El nom del nou SUV de grans dimensions que Seat llançarà el 2018 serà escollit per votació popular entre els quatre noms que han resultat finalistes: Alborán, Aranda, Àvila, i Tarraco.

El president de Seat, Luca de Meo, va comunicar ahir el nom dels finalistes del concurs per batejar el nou SUV durant la primera jornada reservada a la premsa del Saló Internacional de l'Automòbil de Frankfurt, en el qual la marca ha presentat l'Arona, que sortirà a la venda a Espanya amb un preu de 16.200 euros.

Aquests quatre noms han estat seleccionats entre els nou prefinalistes (Abrera, Alborán, Aran, Aranda, Àvila, Donosti, Tarifa, Tarraco i Teide), i que havien superat tres rondes de selecció interna, pel que han caigut de la terna els dos topònims catalans Aran i Abrera.

Alborán és una illa d'Almeria; Aranda és el nom d'una població de Burgos, a més d'una comarca d'Aragó; Tarraco fa referència a com era coneguda Tarragona en l'època romana i Àvila és la ciutat de Castella-Lleó.

En total, la companyia ha rebut 10.130 propostes de topònims de la geografia espanyola (de 133.000 participants) per batejar el seu nou SUV (totcamí urbà), en el primer procés de votació popular en el qual s'embarca la marca espanyola per elegir el nom d'un vehicle.

Per seleccionar els quatre finalistes, Seat ha tingut en compte que els noms encaixessin amb els valors de la marca, la facilitat de pronunciació en diferents idiomes o que no estiguessin ja registrats, així com el resultat de test fets a diferents països. Es podrà votar fins al 25 de setembre.