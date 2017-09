Els aturats de llarga durada podran tornar a cobrar l'ajut de 400 euros

L'ajut de 400 euros per a aturats de llarga durada que oferia el Ministeri d'Ocupació a través del pla Prepara es prorrogarà fins al 30 d'abril. Així es va acordar ahir en la conferència sectorial d'Ocupació que van mantenir els representants de les comunitats autònomes i del ministeri.

El pla Prepara va caducar el 15 d'agost i el consell de ministres va decidir no renovar-lo perquè una sentència del Tribunal Constitucional va considerar que l'execució i la gestió de les ajudes econòmiques d'aquest pla és competència de les comunitats autònomes i per tant l'Estat no les pot centralitzar.

Tot i això, totes les autonomies van acordar «encomanar» al Servei d'Ocupació espanyol (SEPE, per les seves sigles en castellà) la gestió dels ajuts, tal com van confirmar fonts ministerials.

Tot i que el pla va caducar el 15 d'agost, l'acord té efectes retroactius, així que les persones que hagin sol·licitats ajuts a partir d'aquesta data també seran considerats per poder acollir-s'hi. Cap membre de la Generalitat va poder assistir a la conferència sectorial, així que Catalunya va delegar el seu vot.

Fins ara, l'acord del pla Prepara estipulava que el pla es renovava automàticament mentre la taxa d'atur no baixés del 18% i el segon trimestre del 2017 es va tancar amb una taxa del 17,22%. Tot i això, els aturats de llarga durada podran seguir accedint a aquests ajuts si compleixen els requisits.

«Volem seguir incorporant millors prestacions al sistema, avui mateix farem un pas més en aquesta protecció social renovant, per acord amb totes les autonomies, el programa Prepara perquè no hi hagi cap desocupat que es quedi sense cap cobertura social fins que aconseguim que la recuperació arribi a tothom en forma de nous llocs de treball», va assegurar la ministra d'Ocupació, Fátima Báñez.

Des del Ministeri d'Ocupació ja van reunir-se amb interlocutors socials per abordar aquesta problemàtica i posar-hi solució.

El passat 14 d'agost (el dia abans que vencés el pla) es va celebrar una reunió al ministeri per tractar la reconversió dels programes de protecció per als aturats de llarga durada per tal de millorar la cobertura i adequar-los a la sentència del Tribunal Constitucional.



Ajudes de 400 ? durant 6 mesos

Aquest pla es va posar en marxa el 2011 per fer front al gran nombre de persones que es quedaven sense prestacions. Inclou una sèrie d'accions de polítiques actives i d'ocupació i la percepció d'una ajuda econòmica de 400 i 450 (en cas de càrregues familiars) per a persones que estan sense feina i han esgotat les prestacions o no han arribat a cotitzar un temps suficient per cobrar l'atur.

El programa, que té una durada de sis mesos, s'ha prorrogat en diverses ocasions i, a partir del 2013, es va decidir que es faria de manera automàtica (també cada sis mesos) fins que la taxa d'atur se situés per sota del 18%. Els beneficiaris només la poden demanar una vegada.