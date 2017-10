El nord-americà Richard Thaler, Nobel d´Economia

L'economista nord-americà Richard H. Thaler ha estat guardonat amb el Premi de Ciències Econòmiques del Banc de Suècia en memòria d'Alfred Nobel, conegut popularment com a Nobel d'Economia, per les seves aportacions en el camp de l'Economia Conductual i la seva contribució a la comprensió de la psicologia de l'Economia.



El Comitè suec ha destacat que els treballs de l'economista nord-americà "han construït un pont entre l'anàlisi econòmic i psicològic de la presa de decisions per part dels individus", explorant com la racionalitat limitada, les preferències socials i la manca d'autocontrol afecten les decisions de les persones i els resultats dels mercats.



Thaler, de 72 anys i professor de la Universitat de Chicago, figurava com un dels candidats favorits a aconseguir el Nobel d'Economia, que compleix 49 edicions, ja que es tracta del guardó amb un perfil més homogeni: home, nord-americà, amb una llarga trajectòria professional, ja que l'edat mitjana dels premiats és de 67 anys.





"Richard Thaler ha tingut un paper crucial en el desenvolupament de l'economia del comportament durant les últimes quatre dècades", ha assenyalat el Comitè en la presentació del guardó, destacant que l'economista nord-americàd'aquest camp."En incorporar noves idees sobre la psicologia humana a l'anàlisi econòmica, ha dotat els economistes d'una major riquesa d'eines analítiques i experimentals per a comprendre i predir el comportament humà", han afegit.En les seves primeres declaracions després de conèixer-se el premi, Richard H. Thaler ha fet broma després d'assegurar que, recordant a més la seva breu aparició en la pel·lícula 'La Gran Aposta' i recomanant el seu visionat al president dels EUA, Donald Trump.