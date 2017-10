Sáenz de Santamaría i Luis de Guindos participaran a la Trobada d'Economia a s'Agaró

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, i el ministre d'Economia, Luis de Guindos, tenen previst participar en la XXII Trobada d'Economia a s'Agaró, que se celebrarà els dies 24 i 25 de novembre amb el títol «Palanques per al creixement».

La Fundació Internacional Olof Palme, que organitza aquesta trobada amb la Cambra de Comerç de Barcelona i La Vanguardia, va informar que Sáenz de Santamaría i De Guindos han confirmat la seva assistència a les jornades i que estan pendents de concretar la presència del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez.

Els organitzadors estan també en espera de definir què representant de la Generalitat acudirà a la trobada, que se celebrarà en un moment de màxima tensió entre el Govern i l'executiu català pel procés d'independència.

La vicepresidenta del Govern intervindrà en la sessió inaugural d'aquestes jornades, el dia 24 de novembre a la tarda, al costat del president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, i la presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme, Anna Balletbò.

Prèviament, el fundador i conseller delegat de Byhours, Christian Rodríguez; la cofundadora de Holaluz Carlota Pi; l'economista cap de CaixaBank, Enric Fernández, i el director de l'Observatori de les Idees, Andrés Ortega, participaran en una taula rodona sobre el repte de la digitalització i els nous models de negoci.

A falta de confirmació oficial, està previst que el líder del PSOE ofereixi una conferència el 25 de novembre amb el títol «Un projecte per a Espanya» i que el ministre De Guindos intervingui en la clausura de les jornades.

El programa, encara provisional, es completa amb l'assistència d'altres representants polítics, directius i experts com Ana Giros, directora general de Suez Llatinoamèrica; Marisa Poncela, secretària d'Estat de Comerç; Blanca Treviño, presidenta de Softtek, o Josep Lluís Bonet, president de la Cambra de Comerç d'Espanya i de Freixenet.

La tensió política marcarà un any més aquesta trobada , que l'any passat va comptar amb la presència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, i no hi va acudir cap ministre espanyol.