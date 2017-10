La Cambra convoca una jornada per impulsar les empreses emergents

La Cambra de Comerç ha convocat pel 8 de novembre la jornada 'Empreses emergents i finançament' a l'Auditori. La iniciativa s'emmarca dins un projecte transfronterer que impulsen conjuntament les cambres de Girona, Lleida, Andorra i Perpinyà. El programa preveu potenciar les relacions de l'empresariat a banda i banda dels Pirineus. Va començar el maig de l'any passat i té una durada de tres anys. Compta amb un pressupost d'1,27 milions d'euros (MEUR), dels quals el 65% provenen de fons europeus (els Feder) i el 35% restant, de recursos que hi aporten les cambres.

La iniciativa abasta diverses branques, i la jornada del proper dia 8 posarà el focus damunt les start-up i les maneres com poden accedir a finançament. Per això, hi haurà diferents ponències i taules rodones, i també es faran 'speed dating' (trobades llampec) entre empreses emergents i inversors.

Entre els impulsors de la jornada hi ha l'empresari gironí Narcís Xifra. Vicepresident de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) i impulsor del grup de Business Angels a Girona, Xifra ha destacat "el talent emprenedor" del territori i ha fet una crida als empresaris tradicionals perquè apostin per les start-up i els hi donin suport econòmic.