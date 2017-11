Colonial llança una opa sobre Axiare per adquirir el 100% del capital

Inmobiliaria Colonial ha llançat una Oferta Pública d'Accions (opa) per adquirir la totalitat d'Axiare Patrimoni Socimi, de la qual ja n'és el seu màxim accionista, a un preu per títol de 18,50 euros, fet que suposa valorar la companyia en 1.462 milions d'euros. La compra d'Axiare permetrà a Colonial sumar 1.710 milions en valor a la seva actual cartera i arribar als 10.000 milions en valor d'actius, segons va assenyalar el grup presidit per Juan José Brugera en un comunicat.

El preu de l'oferta suposa una prima de 13% sobre l'actual cotització d'Axiare, els títols de la qual van tancar divendres passat a 16,36 euros. Poc abans de la publicació de l'anunci de l'opa, Colonial va adquirir un 13,3% addicional del capital d'Axiare a antics accionistes de referència, cosa que inclou el 9% de Pelham Capital, que era el segon màxim accionista. El preu per acció d'aquesta adquisició va ser d'entre 18,25 i 18,50 euros.

El valor total de l'operació, que es preveu tancar en el primer semestre del 2018, puja a 1.200 milions d'euros. L'opa es dirigeix al cent per cent del capital social d'Axiare, encara que s'exclouen les accions que ja són titularitat de Colonial (22,7 milions, que representen el 28,79% del capital), pel que van dirigides al 71,4% d'aquest. Les accions d'Axiare Patrimoni van tancar divendres passat a 16,36 euros, després de pujar un 0,99%, cosa que li atorga una capitalització de 1.293 milions d'euros; mentre que les accions de Colonial van tancar a 7,79 euros per títol, després de caure un 0,36%, i el seu valor de mercat puja a 3.022 milions.

La cartera que resulti de l'adquisició d'Axiare arribarà als 1,7 milions de metres quadrats de superfície d'explotació, a la qual se li sumaran 330.000 m2 en desenvolupament. La cartera d'Axiare compta amb un 74% d'oficines, mentre que un 77% està ubicada a Madrid.

De la seva banda, Colonial, que compta amb una cartera integrada únicament per edificis d'oficines -en un 75% en zona prime-, aposta ara amb més força pel mercat de Madrid, on comptarà amb una cartera d'edificis d'oficines valorats en 2.600 milions d'euros.

Amb l'operació, Colonial busca convertir-se en un líder del sector d'oficines prime a Europa i la seva integració donarà lloc a un gegant en l'àmbit immobiliari. Després de l'operació, el grup passarà a tenir un 42% de la seva cartera d'actius al mercat espanyol, davant del 31% actual.

El president de Colonial va assegurar que «aquesta operació continua la trajectòria de creixement de Colonial i consolida la seva posició de lideratge com una de les immobiliàries europees líders amb gran capacitat de generació de valor immobiliari».



Una facturació de 350 milions

La previsió de facturació per la unió de les dues carteres se situa en 350 milions d'euros en funció de l'actual cartera en comercialització, al qual se sumaran ingressos derivats de «la potencialitat de generació de rendes futures».

Aquests projectes estan centrats en especial al mercat de Madrid i permetrien elevar els ingressos per rendes previstos fins als 470 milions d'euros.

Colonial assegura que compta amb els fons necessaris per atendre la compra, que serà feta efectiva en la seva totalitat en metàl·lic i garantida mitjançant un aval bancari.

L'opa està subjecta a l'acceptació per part dels accionistes d'Axiare, en el seu conjunt, del nombre d'accions necessari que permeti a l'oferent ser titular del 50% més una acció dels títols.