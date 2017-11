El Govern tornarà a congelar la part regulada de la tarifa elèctrica el 2018

El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, va avançar que la part regulada de la tarifa elèctrica, que representa entorn del 60% del rebut de la llum, tornarà a quedar congelada l'any que ve per quart exercici consecutiu. Nadal va assegurar que el reial decret que amplia els criteris a tenir en compte per al tancament de centrals elèctriques no necessita tenir «rang de llei» per poder desenvolupar-se.

Segons el titular d'Energia, el reial decret, que s'ha enviat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), «té prou aval amb rang de llei a l'actual normativa» del sector elèctric. Tot i això, Nadal va dir que caldrà esperar als informes del Consell d'Estat i de la CNMC.

El ministre va destacar que «no podem desfer-nos» de les centrals tèrmiques perquè són necessàries quan baixa la producció hidroelèctrica i eòlica. A més, va afegir, suprimir les centrals nuclears elevaria el preu un 25% i tancar les de carbó el pujaria un 15% en les puntes de demanda.

L'objectiu del reial decret, va assenyalar, és que l'eventual tancament de centrals elèctriques «sigui ordenat i amb criteris lògics».

El text remès a la CNMC amplia els criteris que tindrà en compte el Govern per autoritzar o denegar el tancament d'una planta, que abans es limitaven a l'impacte en la seguretat del subministrament i que ara s'estendran al seu efecte en els preus de l'electricitat, en la competència, en la planificació i en la lluita contra el canvi climàtic.