Gabriel Martínez serà el nou director de Comunicació del Banc Sabadell

Banc Sabadell ha nomenat Gabriel Martínez, fins ara director de Comunicació Externa i Imatge Corporativa de l'entitat, nou director de Comunicació, àrea que a partir d'ara s'integrarà a la Secretaria General del grup, al capdavant de la qual hi ha María José García Beato. Gabriel Martínez assumirà les funcions que desenvolupava el fins ara director de Comunicació i Relacions Institucionals del banc, Ramon Rovira, que emprendrà nous projectes professionals. El nou dircom del Sabadell compta amb una llarga trajectòria a l'entitat, a la qual es va incorporar l'any 1994 per fer-se càrrec de la direcció de Màrqueting i Imatge Corporativa, fins que el 2008 va passar a estar al capdavant de la direcció de Comunicació Externa. Martínez és llicenciat en Ciències Empresarials i Econòmiques per la Universitat de Barcelona i diplomat en Direcció d'Empreses per l'IESE.