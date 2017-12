El PIB espanyol millora un 0,8% el tercer trimestre i tancarà l´any per sobre del 3%

L'economia espanyola va créixer en el tercer trimestre el 0,8 %, impulsada per la demanda interna, especialment per la inversió de les empreses en béns d'equip, si bé l'avanç econòmic ha estat una desena inferior al del trimestre precedent per l'estancament del sector exterior. D'acord amb les dades de comptabilitat nacional publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'ocupació va créixer el darrer trimestre al mateix ritme que l'economia (0,8%), encara que en comparació interanual l'increment va ser del 2,9 %, la qual cosa suposa la creació en els últims dotze mesos de 501.000 llocs de treball equivalents a temps complet. L'avanç acumulat en els últims dotze mesos de l'economia espanyola va ser del 3,1 %, en línia amb el previst pel Govern per al conjunt de 2017.

D'aquests 3,1 punts de creixement del tercer trimestre, 2,7 punts van ser aportats per la demanda interna –quatre dècimes més que en el segon trimestre–, mentre que la demanda exterior va contribuir-hi amb 0,4 punts –quatre desenes menys. El ministre d'Economia, Luis de Guindos, destaca que en el tercer trimestre el creixement ha anat de menys a més, amb una forta activitat econòmica al setembre i amb aspectes que es pugui repetir en el quart trimestre un avanç econòmic del 0,8 %, la qual cosa garantiria un creixement per 2017 del 3,1 %.

A més, de Guindos insisteix que la «important desacceleració» que està experimentant l'economia de Catalunya en aquest últim trimestre no s'ha traslladat al conjunt de l'economia espanyola aquest any, encara que de persistir la incertesa política els seus efectes es notarien l'any que ve.