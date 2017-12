El Pirineu i l´interior de les comarques de Girona arriben al 80% d´ocupació en un "bon pont" de la Puríssima

Satisfacció entre l'hostaleria gironina després d'un "bon pont" de la Puríssima. Tal i com es preveia, l'afluència de visitants ha estat especialment alta al Pirineu, on s'ha arribat al 80% d'ocupació. Una xifra que s'ha superat en algunes zones de l'interior com la Garrotxa que s'ha enfilat fins el 83%. La portaveu de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona (FHCG), Marina Figueras, ressalta que la zona d'interior "s'ha consolidat", en bona part per l'augment d'oferta dels últims anys. "Ja sabem que si el temps acompanya el Pirineu és sinònim d'èxit, però la veritat és que els últims temps s'ha fet bona feina en comarques com la Garrotxa", ha reblat. A la costa, per contra, l'ocupació ha estat baixa, en bona mesura perquè l'oferta hotelera ha estat del 10% de la disponible.

Es confirmen les bones sensacions que tenia l'hostaleria de les comarques de Girona per aquest pont de la Puríssima. Com era d'esperar l'obertura de les tres principals estacions del Pirineu – Masella, La Molina i Vallter 2000 – s'ha traduït en una ocupació destacada. En concret, la mitjana ha arribat al 80%, però el més significatiu ha estat el ritme de reserves de cara a les vacances de Nadal, que fa ser "considerablement optimista" al gremi.

Qui també ha tirat del carro han estat les comarques d'interior, especialment la Garrotxa, Ripollès i, en menor mesura la Selva. En zones com Olot i rodalies s'ha arribat al 85% d'ocupació, un fet que evidencia, segons la portaveu de la FHCG, Marina Figueres, que "s'ha consolidat un turisme que fa anys era menor".

Des de la FHCG destaquen que "el pont ha caigut molt bé" perquè ha permès agafar cinc dies de festa a molts visitants. De fet, des del sector posen en valor que les estàncies "han estat més llargues" que en altres anys. Amb tot, fan una crida a la prudència ja que, recorden, la hostaleria "ha ajustat molt els preus" per tal de poder ser competitius com a conseqüència de la crisi.

Tampoc hi ha hagut sorpreses en el tipus de client. Tenint en compte que es tracta d'un pont on és festiu a l'estat espanyol, la majoria de visitants han estat de proximitat. El més habitual han estat famílies de Barcelona i de l'àrea metropolitana, que solen visitar la muntanya, i els amants de l'esquí que volien fer una escapada aprofitant que les tres estacions estan obertes.



Previsible baixa ocupació a la costa



Si les zones de muntanya han estat la cara d'aquest pont de la Puríssima, la creu s'ha viscut a la costa. Per Figueras no ha estat una sorpresa i de fet ja s'esperaven que la demanda fos baixa. "Hem de pensar que només hi havia un 10% de l'oferta oberta disponible", ressalta. Això vol dir que durant el pont, de les 70.000 places hoteleres que tenen les comarques gironines, n'estaven disponibles només 7.000.

Des del sector treuen importància a aquesta dada i recorden que el temps "acompanyava a apostar per la muntanya". "Hem de tenir en compte que molts hostalers de la costa aprofiten per fer vacances durant els mesos d'hivern", destaca Figueras.



Girona es consolida



On també s'han registrat unes xifres optimistes ha estat a Girona i rodalies. De fet, l'aposta cultural creixent de la ciutat – aquest pont ha coincidit amb el festival Temporada Alta -, fa que molts visitants hi passin aquests dies.

"És cert que molta gent només es queda de pas a Girona, o hi fa una estada curta, però la veritat és que cada cop atrau més visitants", comenta Figueras. Els hotels de la ciutat han registrat un 60% d'ocupació amb tota l'oferta disponible, unes dades que fa uns anys "era estrany de veure, en ponts com aquest", conclou la portaveu de la FHCG.