Uralita haurà d'indemnitzar amb 2 milions d'euros afectats per l'amiant

L'Audiència de Madrid ha condemnat per primer cop l'empresa Uralita a indemnitzar amb més de 2 milions d'euros un grup de veïns afectats per l'amiant de la fàbrica de Cerdanyola del Vallès. Són 39 persones afectades d'aquella localitat vallesenca i de la veïna Ripollet que no tenen relació laboral directa amb l'empresa.

La sentència considera que l'empresa «no va actuar amb la diligència exigible al fer emissions sense el control adequat a l'ambient exterior de fibres d'amiant de la seva explotació industrial, amb la qual cosa va incórrer en responsabilitat pels danys causats a les poblacions circumdants de Cerdanyola i Ripollet en inhalar els seus habitants les fibres d'amiant emeses a l'ambient sense el degut control per l'activitat industrial desenvolupada per la demandada».



«Llegat de mort i patiment»

Segons el Col·lectiu Ronda, que ha portat el cas, es tracta de la primera resolució judicial que fa responsable a Uralita de les malalties i defuncions de persones sense vinculació laboral directa amb l'empresa causades per l'exposició a l'amiant procedent del que va ser el seu major centre productiu a Espanya, en funcionament entre els anys 1907 i 1997.

Per a les advocades Esther Pérez i Esther Costa, «es tracta d'una resolució pionera que reconeix, per primera vegada, el llegat de mort i patiment que l'empresa Uralita ha deixat en les localitats on es va assentar».

Així ho ha establert per primera vegada l'Audiència en resposta a la demanda col·lectiva per al reconeixement de la responsabilitat de l'empresa sobre les patologies, incloses diverses formes de càncer, derivades de la inhalació de fibres d'amiant per part de persones que eren familiars de treballadors o, sense ser-ho, persones que residien o treballaven als voltants de la fàbrica. A Girona, Grup Uralita manté operativa una planta de producció de guix a Beuda.