La patronal Pimec homenatja els dotze socis més antics de la província

La patronal Pimec Girona va celebrar ahir un «acte de reconeixement» que tenia per objectiu retre homenatge a les empreses gironines que porten més temps associades a l'entitat. L'acte, que va comptar amb la presència de rerpresentants del teixit empresarial de la província, és una de les iniciatives que porta a terme la patronal per posar en valor l'associacionisme, van explicar fonts de la patronal. De la seva banda, el president de PIMEC Girona, l'empresari Pere Cornellà, va agrair l'assistència i «la confiança» dels socis homenatjats cap a l'entitat durant tots aquests anys. La trobada també va servir per establir contactes entre els empresaris assistents i, alhora, per «crear sinèrgies per a futures col·laboracions».

Les dotze empreses reconegudes per Pimec Girona són Biospirit; Aplicacions Elèctriques; Productos Concentrol; Axxon Selecting ETT; Quicial; Progust; Tot Oci, Educació, Lleure i Esport; Tecnomecánicas Shine; Rousselot Gelatin; Instalaciones Eléctricas Cat; Comercial Aduanera Llorente i Empuria-Gel.