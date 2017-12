Neix Spinta Bikes, una nova marca de bicicletes elèctriques amb segell gironí

El món de la bicicleta elèctrica compta des d'ara amb una nova marca: Spinta Bikes. Nascuda a les comarques gironines, els seus impulsors han sortit al mercat amb dos models urbans (un amb línies més avantguardistes i l'altre més clàssiques). Les bicicletes es venen on-line amb l'objectiu d'abaratir costos per al client, que quan les rep a casa només ha de cargolar el manillar i ja pot posar-se a pedalar. L'empresa vol introduir-se amb força al mercat i, per això, el seu pla estratègic per al 2018 preveu incorporar al catàleg com a mínim dos models més (un dels quals, una bicicleta plegable). Durant el proper mig any, Spinta Bikes vol donar a conèixer la marca arreu de l'Estat i, a partir d'aquí, obrir-se cap a Europa començant per Anglaterra i Alemanya, on la cultura de la bicicleta està més implantada. La firma s'ha fixat tancar l'any vinent amb una facturació d'1 milió d'euros.

Creada a partir de la unió d'un empresari gironí i un soci inversor, Spinta Bikes és el resultat d'un projecte que es va començar a gestar ara fa un any. L'empresa, que té la seu a Cassà de la Selva (Gironès) i el centre de muntatge a Manlleu (Osona), vol fer seva la màxima que la qualitat no està renyida amb preus assequibles.

Per això, amb l'objectiu de reduir intermediaris –i abaratir costos- la firma comercialitza les bicicletes elèctriques a través d'Internet (tot i que disposa d'alguns punts físics on els interessats poden veure-les i provar-les). Les parts de la bicicleta, com ara el xassís, es fabriquen a l'Àsia. A Catalunya, les peces s'ensamblen i s'hi afegeixen els frens hidràulics i la bateria.

Com a carta de presentació, Spinta Bikes surt al mercat amb dos models: Corso (amb línies més avantguardistes) i Strada (amb una estètica més clàssica). Tenen una autonomia d'uns 50 quilòmetres, pesen entre 12 i 16 quilos i valen 1.375 euros. A més, des de la seva web, la marca gironina també comercialitza més d'una vintena d'accessoris i components (com ara un altaveu sense fils, pedals, seients, frens o rodes).

El cap de màrqueting, Jordi Roca, explica que quan la bicicleta arriba a casa del comprador, ho fa pràcticament muntada. "Tan sols cal collar un cargol per fixar el manillar i ja es pot fer servir, perquè s'envien amb la bateria carregada", precisa.



Salt a l'exterior

Durant aquest proper mig any, Spinta Bikes s'ha fixat estendre marca arreu del territori estatal. I a partir d'aquí, fer el salt a l'exterior. Començant per països com Anglaterra, Alemanya o Holanda per passar a estendre's a d'altres d'europeus (com Finlàndia, Noruega, França o Itàlia).

El cap de màrqueting ja avança, però, que el seu és un projecte de llarga durada. "S'ha de tenir en compte que obrir un mercat a través d'Internet suposa gairebé el mateix que fer-ho de forma presencial, perquè has de treballar de manera específica per a aquella país", concreta Jordi Roca.



Vuit models al 2019

En paral·lel a estendre presència, Spinta Bikes també farà créixer el seu catàleg. L'empresa s'ha fixat com a objectiu tenir dos nous models al mercat al maig del 2018. El primer, precisa Jordi Roca, serà una bicicleta elèctrica plegable –una folder- que destacarà per ser molt manejable. "Estarà feta de carboni i pesarà aproximadament uns 10 quilos", avança. El segon, segurament, serà "una elèctrica de ciutat amb línies més femenines, amb una barra més baixa".

A partir d'aquí, el pla estratègic d'Spinta Bikes preveu anar incorporant més models, fins arribar a tenir-ne set o vuit al mercat a finals del 2019. En principi, tots seran bicicletes urbanes –el sector on es volen focalitzar- tot i que el cap de màrqueting no descarta que "hi pugui haver algun patinet o algun altre similar que permeti moure't per ciutat de forma àgil".

De motos, però, no en faran. "Ens va caure a les mans l'opció de fer-ne una d'elèctrica, però ho hem descartat perquè el tema del transport és molt més complex", explica Jordi Roca. I subratlla: "Allò que volem és apostar per la mobilitat urbana a petita escala".



Una aliança fallida

Spinta Bikes surt al mercat amb una marca pròpia. En un primer moment, però, els seus impulsors van intentar fer-ho sota el paraigües comercial d'Ossa (l'empresa gironina de motocicletes que es va veure arrossegada per la crisi de Gas Gas).

Fins i tot, aquest passat juliol, l'aliança es va donar a conèixer anunciant la producció de la bicicleta Ossa Spinta e.CP20. Però poc després, quedava en no-res. "A última hora, per decisions de marca, ells van decidir fer-se enrere; per això, nosaltres ho hem engegat com a marca pròpia", concreta Roca. De fet, aquell model és ara l'Spinta Corso.

L'empresa gironina ja ha començat a fer algunes vendes. Segons concreta el cap de màrqueting, de moment, però, els esforços se centren a donar-se a conèixer. Spinta Bikes s'ha fixat facturar 1 milió a finals del 2018.