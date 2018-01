Catalunya,la comunitat on més creix l'atur

El president, Mariano Rajoy, va assegurar que «l'únic factor d'incertesa» per a l'economia espanyola aquest 2018 és la situació política de Catalunya. Per això, diu que està estretament lligat el futur polític de Catalunya amb la creació d'ocupació, el creixement econòmic i les infraestructures. «Si a Catalunya es fan les coses amb sensatesa i sentit comú es creixerà per sobre del 3%, es crearan més de 500.000 llocs de treball el 2018 i podrem seguir fent infraestructures», va manifestar des de Santiago de Compostela.

Rajoy va insistir en la importància de complir els objectius macroeconòmics perquè sinó no es pot generar «ni ocupació, ni benestar ni riquesa». Després de defensar que Espanya ha crescut en els darrers anys «per sobre de la mitjana europea» i que ha creat «més ocupació que la resta», va supeditar el manteniment d'aquest creixement a la situació política de Catalunya.

Rajoy es va mostrar convençut que si les coses es fan «amb sensatesa i sentit comú», l'economia espanyola continuarà creixent per sobre del 3% el 2018.