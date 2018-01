La pensió dels autònoms pujaria un 12% si computés tota la vida laboral

El president de l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor, va «aplaudir» la proposta del PP d'ampliar el període de càlcul de la pensió a tota la vida laboral de forma voluntària, una mesura amb la qual, segons les seves estimacions, la pensió mitjana dels autònoms augmentaria «entre un 12% i un 15%».

En la seva opinió, sempre que sigui voluntària i s'apliqui quan sigui «rendible», es tracta d'una «bona mesura» que beneficiarà els autònoms i treballadors que han fet un esforç tributari al llarg de la seva vida», per la qual cosa espera que «les seves senyories» de la Comissió del Pacte de Toledo «pensin més en els ciutadans que en política».

Amor, que va puntualitzar que ja va defensar aquesta mesura fa vuit anys en la Comissió del Pacte de Toledo, va assenyalar que «cal buscar un sistema que sigui just», perquè l'actual no ho és per als que han fet aportacions importants en els primers anys de la seva vida laboral i han cotitzat poc en els últims.

En al·lusió a les crítiques a la mesura proposada pel PP, va dir que «el que no es pot» és «criticar al matí que les pensions són baixes i a la tarda tirar per terra» mesures que suposarien un augment d'aquestes.

El president de l'ATA va plantejar la necessitat de buscar solucions per garantir la sostenibilitat del sistema públic de pensions.

«O apugem les cotitzacions, o abaixem les pensions, o busquem formes de finançament del sistema o plans alternatius al sistema públic», va dir després de puntualitzar que «aportem a la Seguretat Social menys del que cobrem» i aquesta situació anirà a més atès que l'esperança de vida cada vegada és més alta.

Segons va dir, un autònom cotitza de mitjana 90.000 euros durant la seva vida laboral i cobra 160.000 euros de mitjana en pensions. En la seva opinió, els plans alternatius al sistema públic «són bons» i haurien de plantejar-se «com alguna cosa important» en la negociació dels convenis pensant «en el futur».

Alhora, el president de l'ATA va defensar que cal ampliar la jubilació activa flexible a tots els autònoms i assalariats que hagin complert l'edat legal de jubilació i vulguin allargar la seva vida laboral alhora que estan cobrant una pensió.

D'altra banda, Amor va reclamar la creació d'un règim especial assimilat al RETA per a l'autònom societari; l'eliminació de traves -el «segon» gran problema dels autònoms després de la competència deslleial-; l'engegada d'un règim sancionador per a les administracions i empreses que incompleixin la Llei de Morositat; i millorar la presència institucional dels autònoms, especialment en el Consell Econòmic i Social, on és «l'únic col·lectiu sociolaboral» que no està representat.



Deducció per la cotització

Amor va assegurar que el 66% del milió d'autònoms societaris estaria disposat a augmentar la seva base de cotització si aquesta fos una despesa deduïble de l'empresa i no del mateix autònom, la qual cosa, segons els seus càlculs, suposaria uns ingressos addicionals per a la Seguretat Social de «2.000 milions d'euros a l'any».

A més, l'ATA no està d'acord a «assimilar» les cotitzacions als ingressos reals, perquè suposaria apujar la cotització al 75% dels autònoms. En el que Amor sí que es va mostrar d'acord és a animar, «amb pedagogia», l'autònom a cotitzar més, però «no de forma obligatòria».