Foment entrega la seva medalla a Ana Botín

El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, va entregar la Medalla d'Honor dels Premis Carles Ferrer Salat a la presidenta del Banc Santander, Ana Botín, acte en què va destacar que des del 2014 «marca el rumb» de l'entitat, que és líder de la banca espanyola. Botín va assegurar que Catalunya necessita «tornar al seny» per deixar enrere la situació d'incertesa i recuperar la confiança perduda, així com va apostar per «estendre ponts, treballar junts i fer-ho des d'avui mateix per poder millorar la situació econòmica».