Grup Miquel obre la setena benzinera GMOil a Catalunya

Grup Miquel ha inaugurat la setena benzinera GMOil a Catalunya, i segona a la província de Barcelona, on ja compta amb la del cash&carry de Montcada. GMOil Mataró ha suposat una inversió de 335.000 ?, disposa de quatre sortidors i està ubicada al recinte del Gros Mercat Mataró Aquesta xifra, unida a la inversió realitzada durant 2017 per GMOil, suma un total de 1.645.100 ? en els darrers dotze mesos, per obrir 4 benzineres a Reus, Blanes, Tarragona i Santa Cruz de Tenerife.